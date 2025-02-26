Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kronologi Ari Bias Tuntut Royalti ke Agnez Mo dari Rp15 Juta hingga Rp1,5 M

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |05:01 WIB
Kronologi Ari Bias Tuntut Royalti ke Agnez Mo dari Rp15 Juta hingga Rp1,5 M
Kronologi Ari Bias Tuntut Royalti ke Agnez Mo dari Rp15 Juta hingga Rp1,5 M (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Konflik royalti lagu antara Ari Bias dan Agnez Mo masih menjadi perbincangan banyak pihak. Agnez bahkan dikabarkan bakal mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Ari Bias mulanya meminta Agnez untuk membayar royalti senilai Rp15 juta dari tiga konsernya yang membawakan Bilang Saja. 

Konser tersebut diketahui berlangsung di Jakarta, Surabaya, dan Bandung pada 2023 lalu. 

Kronologi Ari Bias Tuntut Royalti ke Agnez Mo dari Rp15 Juta hingga Rp1,5 M
Kronologi Ari Bias Tuntut Royalti ke Agnez Mo dari Rp15 Juta hingga Rp1,5 M

Tuntutan Rp15 juta Ari Bias ke Agnez Mo sendiri disampaikan oleh anggota Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Ahmad Dhani saat berbincang dengan Minola Sebayang dalam kanal YouTube Video Legend. 

Dalam video itu, keduanya tengah membahas pernyataan Agnez di podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier. 

Halaman:
1 2 3
