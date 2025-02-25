Pihak Reza Gladys Duga Dokter Oky Pratama Hilangkan Barang Bukti

JAKARTA - Dokter kecantikan Oky Pratama menjadi salah satu terlapor dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dialami Reza Gladys Prettyani Sari. Berbeda dari Nikita Mirzani dan Mail, Oky Pratama hingga saat ini masih berstatus saksi terlapor.

Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus P. Sembiring menduga Oky telah menghilangkan barang bukti.

Dugaan itu bermula saat Oky Pratama meminjam handphone yang disita penyidik sebagai barang bukti.

Pihak Reza Gladys Duga Dokter Oky Pratama Hilangkan Barang Bukti

"Setelah Dokter O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan diizinkan oleh atasan penyidik," kata Julianus P. Sembiring ditemui di Radio Dalam, Jakarta, belum lama ini.

Permohonan Oky ke penyidik pun menimbulkan kekhawatiran dari pihak Reza selaku pelapor. Sebab, ponsel yang dipinjam Oky disinyalir banyak memuat bukti-bukti pidana yang dilakukan Nikita Mirzani dan kawan-kawan.

"Kami meragukan, dengan kejadian pinjam pakai barang bukti, ada kekhawatiran penghilangan barang bukti," ucap pengacara