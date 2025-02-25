Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditahan, Vadel Badjideh Masih Kepo dengan Kabar Anak Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:52 WIB
Ditahan, Vadel Badjideh Masih Kepo dengan Kabar Anak Nikita Mirzani
Ditahan, Vadel Badjideh Masih Kepo dengan Kabar Anak Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Vadel Badjideh masih penasaran dengan kabar Laura Meizani, putri Nikita Mirzani, meski dirinya tengah ditahan terkait kasus asusila.

Hal ini diungkapkan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, usai menjenguknya di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Dia (Vadel) bertanya bagaimana dengan Lolly, karena dia kan nggak pegang HP sekarang," ujar Razman kepada wartawan.

Menurut Razman, rasa penasaran Vadel dipicu oleh status hukum terbaru Nikita Mirzani, yang kini juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap dokter kecantikan Reza Gladys.

Vadel disebut khawatir jika nantinya Nikita Mirzani juga ikut ditahan, sehingga berdampak pada kondisi Laura.

Halaman:
1 2
