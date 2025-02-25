3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo

JAKARTA - Agnez Mo kembali menjadi perbincangan usai masalah hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias. Di tengah ricuh konflik tersebut, pelantun Matahariku ini justru turut bersitegang dengan musisi, Ahmad Dhani.

Hal ini bermula dari respon Ahmad Dhani pada Agnez Mo yang menyebutnya penyanyi sombong. Tak hanya itu, pentolan grup band, Dewa 19 ini juga blak-blakan menyebut Agnez tak pernah meminta izin membawakan lagunya, Cinta Mati selama 10 tahun.

3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo

Ahmad Dhani sendiri dikenal sebagai salah satu musisi dan juga sahabat dekat Agnez Mo. Dhani juga menciptakan beberapa lagu untuk Agnez Mo dan hits di industri musik Indonesia.

Berikut adalah sederet lagu Agnez Mo yang merupakan ciptaan Ahmad Dhani, dirangkum MNC Portal Indonesia, Selasa (25/2/2025).

1. Cinta Mati

Pertama ada Cinta Mati. Lagu yang rilis tahun 2003 ini merupakan karya Ahmad Dhani yang dibawakan Agnez Mo. Lagu Cinta Mati ini juga masuk sebagai salah satu lagu yang ada di album perdana Agnes Mo, And the Story Goes.

Di lagu ini, Agnez juga turut berduet dengan Dhani membawakan karya musik tersebut. Lagu bergenre ballad ini memiliki pesan yang mendalam tentang cinta seseorang pada pasangannya.

2. Muda (Le O Le O)

Lagu Muda (Le O Le O) juga salah satu lagu milik Agnez Mo yang diciptakan Ahmad Dhani. Lagu yang memiliki genre up beat ini rilis di tahun 2011.

Lagu ini juga memiliki lirik yang unik dan ikonik. Lagu tersebut bermakna tentang sebuah rasa semangat untuk meraih kesuksesan.