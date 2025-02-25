Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |15:18 WIB
3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo
3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo kembali menjadi perbincangan usai masalah hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias. Di tengah ricuh konflik tersebut, pelantun Matahariku ini justru turut bersitegang dengan musisi, Ahmad Dhani.

Hal ini bermula dari respon Ahmad Dhani pada Agnez Mo yang menyebutnya penyanyi sombong. Tak hanya itu, pentolan grup band, Dewa 19 ini juga blak-blakan menyebut Agnez tak pernah meminta izin membawakan lagunya, Cinta Mati selama 10 tahun.

3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo
3 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Dinyanyikan Agnez Mo

Ahmad Dhani sendiri dikenal sebagai salah satu musisi dan juga sahabat dekat Agnez Mo. Dhani juga menciptakan beberapa lagu untuk Agnez Mo dan hits di industri musik Indonesia.

Berikut adalah sederet lagu Agnez Mo yang merupakan ciptaan Ahmad Dhani, dirangkum MNC Portal Indonesia, Selasa (25/2/2025).

1. Cinta Mati

Pertama ada Cinta Mati. Lagu yang rilis tahun 2003 ini merupakan karya Ahmad Dhani yang dibawakan Agnez Mo. Lagu Cinta Mati ini juga masuk sebagai salah satu lagu yang ada di album perdana Agnes Mo, And the Story Goes.

Di lagu ini, Agnez juga turut berduet dengan Dhani membawakan karya musik tersebut. Lagu bergenre ballad ini memiliki pesan yang mendalam tentang cinta seseorang pada pasangannya.

2. Muda (Le O Le O)

Lagu Muda (Le O Le O) juga salah satu lagu milik Agnez Mo yang diciptakan Ahmad Dhani. Lagu yang memiliki genre up beat ini rilis di tahun 2011.

Lagu ini juga memiliki lirik yang unik dan ikonik. Lagu tersebut bermakna tentang sebuah rasa semangat untuk meraih kesuksesan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184484/agnez_mo-7YjC_large.jpg
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement