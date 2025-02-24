Agnez Mo Nostalgia Nyanyikan Lagu Teruskanlah saat Karaoke, Netizen: Gak Ada Lawan

JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo kembali menjadi sorotan netizen. Usai heboh kasusnya soal hak cipta lagu dengan Ari Bias, Agnez justru memukau publik saat menyanyikan lagu lawasnya, Teruskanlah. Lagu tersebut dibawakan Agnez dengan epik saat ia tengah asyik di tempat karaoke.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @indopopbase. Video itu memerlihatkan penyanyi 38 tahun ini membawakan lagu Teruskanlah yang dirilis pada 2009 lalu.

“Agnez Mo menyanyikan lagu Teruskanlah di video terbaru,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (24/2/2025).

Dalam postingan itu, Agnez yang tampak berpakaian simple dengan kaus putih menyanyikan lagu tersebut dengan memukau dan suaranya yang tak berubah. Dengan teknik memegang mikrofonnya yang khas membuat suara Agnez terdengar semakin menggelegar.

Beberapa kali terdengar suara sorai riuh dan tepuk tangan sahabat-sahabat Agnez di tempat itu. Pelantun Cinta Tak Ada Logika ini juga terhibur dengan momen nostalgianya. Ia beberapa kali tertawa bisa membawakan lagu tersebut dengan epik.

Meski hanya karaokean, Agnez begitu mendalami saat menyanyikan lagunya itu. Ia serasa nostalgia membawakan lagi lagu yang begitu hits dan didengar seluruh penikmat musik di Indonesia.

“Ini karaokean lho,” kata salah satu teman Agnez.

Seperti diketahui, lagu Teruskanlah begitu populer sejak dirilis tahun 2009 lalu. Lagu tersebut diciptakan musisi Pay dan Dewiq dan dibawakan memukau oleh Agnez Mo.

Momen Agnez Mo menyanyikan lagu Teruskanlah saat karaokean ini sontak viral dan membuat netizen terpukau. Video itu bahkan sudah ditonton lebih dari dua juta kali di X.