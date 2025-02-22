Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Bias Sindir Kemunculan Agnez Mo di Podcast Deddy Corbuzier: Kemarin ke Mana Saja?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:53 WIB
Ari Bias Sindir Kemunculan Agnez Mo di Podcast Deddy Corbuzier: Kemarin ke Mana Saja?
Ari Bias Sindir Kemunculan Agnez Mo di Podcast Deddy Corbuzier. (Foto: Instagram/@agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Ari Bias turut mengomentari kemunculan Agnez Mo dalam podcast Deddy Corbuzier di mana dia membahas tentang kasus perizinan lagu Bilang Saja dan denda performing rights senilai Rp1,5 miliar.

Dia menyayangkan sikap Agnez yang enggan membuka komunikasi terkait permasalahan tersebut. Selama 20 tahun terakhir, Ari mengaku, tidak pernah mendapatkan royalti dari lagunya yang dibawakan penyanyi 38 tahun itu di atas panggung.

Akhirnya pada 2023, dia kembali menyurati Agnez Mo terkait perizinan lagu Bilang Saja yang sayangnya tak ditanggapi kekasih Adam Rosadi itu. Ari kemudian melayangkan somasi yang juga tak ditanggapi sang penyanyi dan manajemennya.

Maka ketika laporan polisi dan gugatan hukum Ari Bias diproses Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dia bingung dengan sikap Agnez. “Kenapa setelah putusan denda Rp1,5 miliar baru ribut ke sana kemari? Kemarin ke mana saja?” tuturnya.

Ari Bias tak mempermasalahkan langkah Agnez Mo yang melayangkan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu. Dia menegaskan, siap menghadapi kasasi sang penyanyi di Mahkamah Agung. 

“Saya sudah all out di pengadilan kemarin. Saya dan kuasa hukum sudah tuangkan semua sampai mendatangkan saksi fakta. Jadi pertarungan saya sudah selesai, tak mau podcast sana sini. Saya hanya tinggal menunggu kasasi saja,” katanya.*

(SIS)

