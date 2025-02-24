Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ini Fakta Sebenarnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |08:13 WIB
Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ini Fakta Sebenarnya
Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ini Fakta Sebenarnya (Foto: IG Jeki Baino)
A
A
A

JAKARTA - Seorang penjual kelapa di Brasil baru-baru ini menghebohkan netizen. Bukan tanpa alasan, pria tersebut menjadi sorotan karena wajahnya disebut sangat mirip dengan aktor laga asal Asia, Jackie Chan.

Video pria tersebut pertama kali viral setelah diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @jekibaino. Dalam unggahan itu, pria bernama asli Laudelino Lucas terlihat sedang membelah kelapa yang ia jual. Sekilas, wajahnya memang tampak sangat mirip dengan Jackie Chan.

Dalam video tersebut, Lucas terlihat mengenakan kaus kuning sambil memotong kelapa. Selain kemiripannya dengan aktor legendaris itu, ia juga memiliki tato di tubuhnya, yang semakin membuat netizen penasaran.

Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ternyata Hanya Editan AI
Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ternyata Hanya Editan AI

Beberapa unggahan lain menunjukkan Lucas sedang berjualan kelapa dan berinteraksi dengan rekan sesama pedagang. Ia juga dikenal memiliki selera humor yang menghibur.

Namun, fakta sebenarnya cukup mengejutkan. Ternyata, wajah mirip Jackie Chan yang viral itu hanyalah hasil editan kecerdasan buatan (AI).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
