Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jackie Chan Pingsan Imbas Dipiting Lawan Main Saat Syuting Film Panda Plan

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:30 WIB
Jackie Chan Pingsan Imbas Dipiting Lawan Main Saat Syuting Film <i>Panda Plan</i>
Jackie Chan Pingsan Imbas Dipiting Lawan Main Saat Syuting Film Panda Plan. (Foto: jackiechan.com)
A
A
A

BEIJING - Jackie Chan pingsan saat syuting film terbarunya, Panda Plan. Dalam video behind the scene yang dirilis ET Today di Tiktok, aktor 70 tahun itu tampak melakoni adegan action di mana lehernya dipiting dari belakang.

Akibat pitingan tersebut, aktor laga legendaris Hong Kong itu terlihat kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke lantai. Hal itu membuat lawan mainnya segera melepaskan pitingannya dan membantu Jackie untuk duduk.

Kru produksi tampak bergegas menghampiri sang aktor dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Jackie Chan sempat merespons kru produksi dengan tatapan kosong tanpa ekspresi seperti tak menyadari apa yang terjadi padanya.

Setelah beberapa saat, Jackie mulai sadar dan terlihat bingung. Dia terlihat bertanya kepada salah satu kru apa yang terjadi dengannya. Saat mengetahui dia sempat pingsan, sang aktor tampak terkejit.

Dalam wawancaranya dengan CNA Lifestyle, Jackie Chan mengungkapkan, peristiwa itu terjadi karena dia sempat menahan napas saat melakukan adegan tersebut. Namun dia memastikan, kondisinya baik-baik saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821/jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/206/3166206/jackie_chan_dan_jun_seventeen-6xSK_large.jpg
Jackie Chan dan Jun SEVENTEEN Bakal Promosikan Film The Shadow's Edge di Ajang BIFF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146282/jackie_chan-wUd8_large.jpg
Jackie Chan Syok Tahu Sang Ayah Mata-Mata dan Ibu Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143826/jackie_chan-Kfvk_large.jpg
Jackie Chan Ungkap 2 Penyesalan Terbesar dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116688/heboh_penjual_kelapa_di_brazil_mirip_jackie_chan_ternyata_editan_ai-xJEk_large.jpg
Heboh Penjual Kelapa di Brasil Mirip Jackie Chan, Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993950/ucapan-manis-will-smith-untuk-jackie-chan-di-hari-ulang-tahunnya-ke-70-gbhbtKKkSF.jpg
Ucapan Manis Will Smith Untuk Jackie Chan di Hari Ulang Tahunnya ke-70
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement