Jackie Chan Pingsan Imbas Dipiting Lawan Main Saat Syuting Film Panda Plan

BEIJING - Jackie Chan pingsan saat syuting film terbarunya, Panda Plan. Dalam video behind the scene yang dirilis ET Today di Tiktok, aktor 70 tahun itu tampak melakoni adegan action di mana lehernya dipiting dari belakang.

Akibat pitingan tersebut, aktor laga legendaris Hong Kong itu terlihat kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke lantai. Hal itu membuat lawan mainnya segera melepaskan pitingannya dan membantu Jackie untuk duduk.

Kru produksi tampak bergegas menghampiri sang aktor dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Jackie Chan sempat merespons kru produksi dengan tatapan kosong tanpa ekspresi seperti tak menyadari apa yang terjadi padanya.

Setelah beberapa saat, Jackie mulai sadar dan terlihat bingung. Dia terlihat bertanya kepada salah satu kru apa yang terjadi dengannya. Saat mengetahui dia sempat pingsan, sang aktor tampak terkejit.

Dalam wawancaranya dengan CNA Lifestyle, Jackie Chan mengungkapkan, peristiwa itu terjadi karena dia sempat menahan napas saat melakukan adegan tersebut. Namun dia memastikan, kondisinya baik-baik saja.