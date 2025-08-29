Jackie Chan dan Jun SEVENTEEN Bakal Promosikan Film The Shadow's Edge di Ajang BIFF

BUSAN - Aktos laga legendaris Jackie Chan dipastikan akan menghadiri Busan International Film Festival (BIFF) di Busan, Korea Selatan, pada 17-26 September mendatang.

Mengutip Allkpop, Jumat (29/8/2025), Chan akan menghadiri festival film tahunan terbesar di Korea Selatan itu bersama Jun SEVENTEEN, lawan mainnya dalam film The Shadow’s Edge.

Rencananya, film garapan Larry Yang tersebut akan memulai debutnya di bioskop Korea Selatan, pada 20 September. Namun pencinta film bisa menonton film itu lebih awal dalam festival tersebut.

Kabar baiknya lagi, Carat (fandom SEVENTEEN) bisa bertemu dengan Jun di special screening film tersebut. Dalam kesempatan itu, sang idol dan pemeran The Shadow’s Edge akan berinteraksi dengan pengunjung festival film tersebut.

Setelah special screening, film The Shadow’s Edge akan mengisi sesi Open Cinema Busan International Film Festival yang akan digelar pada 4-13 Oktober 2025.

Sesi Open Cinema BIFF menampilkan film-film yang menggabungkan kualitas sinematik yang kuat dengan daya tarik penonton yang luas. Pemutaran film ini akan digelar di luar ruang dan menawarkan sensasi menonton berbeda kepada penontonnya.