Ucapan Manis Will Smith Untuk Jackie Chan di Hari Ulang Tahunnya ke-70

LOS ANGELES - Jackie Chan baru merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70 pada 7 April 2024 lalu. Di hari bahagianya, bintang film Drunken Master 2 itu mendapat ucapan manis dari Will Smith.

Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Will Smith membagikan foto-foto dirinya bersama putranya, Jaden Smith serta Jackie Chan saat syuting ilm The Karate Kid. Di tahun 2010 lalu, Jackie Chan diketahui membintangi film The Karate Kid bersama Jaden Smith.

Jaden pun mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus ucapan terima kasih karena telah membantu membesarkan putranya, Jaden Smith sejak dipertemukan dalam film The Karate Kid.

"Selamat Ulang Tahun ke 70 (wow) untuk temanku @jackiechan!! Selain membuat beberapa film FAVORIT saya sepanjang masa, menciptakan beberapa momen tergila yang pernah terekam dalam film, Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam membesarkan Jaden," ujar Will Smith dikutip dari unggahan Instagramnya @willsmith, Senin (8/4/2024)

Will mengaku hari-hari yang telah dilewati keluarganya bersama Jackie Chan saat berada di Beijing untuk menjalani proses syuting The Karate Kid akan selalu menjadi memori indah yang tak akan terlupakan karena begitu berarti bagi mereka.

"Waktu kami bersama Anda di Beijing selama Karate Kid meninggalkan dampak abadi bagi seluruh keluarga kami," ungkapnya.