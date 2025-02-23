Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dahsyatnya Weekend Hari Kedua Penuh Keseruan dan Kemeriahan di Kota Tasikmalaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |17:28 WIB
Dahsyatnya Weekend Hari Kedua Penuh Keseruan dan Kemeriahan di Kota Tasikmalaya
Dahsyatnya Weekend hari kedua penuh keseruan dan lkemeriahan di Kota Tasikmalaya. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Hari kedua Dahsyatnya Weekend yang tayang pada hari Minggu, 23 Februari 2025, berlangsung dengan penuh semangat dan keseruan yang tak terlupakan untuk warga Kota Tasikmalaya.

Panggung yang dihiasi dengan penampilan para musisi papan atas dan host ternama memeriahkan acara ini. Acara dimulai dengan penampilan tari jaipong yang diiringi dengan lagu "P.U.S.P.A" yang dibawakan oleh Restu, yang merupakan ciptaan ayahnya, Moh. Charlie V.H.

Keseruan semakin meningkat dengan kehadiran Ruben Onsu, Claudia Andhara, dan Dede Sunandar sebagai pembawa acara yang selalu berhasil mengundang gelak tawa para penonton.

Salah satu acara seru adalah Karaoke Challenge bersama sahabat Dahsyat, yang melibatkan beberapa penonton. Dalam tantangan ini, para penonton diuji untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Sunda.

Tak hanya itu, Dimanasyah Laitupa, suami Salma Salsabila, membawakan lagu berjudul “Kunci Hati”, yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari T-Five yang membawakan lagu “Kau”.

Para pengrajin anyaman bambu juga hadir, memberikan pengetahuan tentang proses pembuatan serta memperkenalkan karya seni khas Tasikmalaya. Kemudian, Dara Ayu dan Restu membawakan lagu yang sedang hits saat ini, “Garam dan Madu”, yang membuat suasana semakin meriah.

 

