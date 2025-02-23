Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dahsyatnya Weekend Guncang Tasikmalaya, Akhir Pekan Penuh Kemeriahan dan Hiburan Tak Terlupakan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |09:03 WIB
Dahsyatnya Weekend Guncang Tasikmalaya, Akhir Pekan Penuh Kemeriahan dan Hiburan Tak Terlupakan
Dahsyatnya Weekend Guncang Tasikmalaya, Akhir Pekan Penuh Kemeriahan dan Hiburan Tak Terlupakan. (Foto: MNC Media)
TASIKMALAYA - Dahsyatnya Weekend kini menyambangi Kota Tasikmalaya, setelah sukses digelar di beberapa kota. Panggung musik ini digelar pada Sabtu dan Minggu, 22-23 Februari 2025. 

Sejak Sabtu pagi, warga terlihat antusias menikmati berbagai kegiatan yang disuguhkan acara ini. Ada pertunjukan Tari Payung Tasik, Sisingaan, hingga kegiatan unik melukis payung yang menggambarkan kearifan lokal.

Panggung Dahsyatnya Weekend kemudian dibuka oleh ketiga hostnya: Ruben Onsu, Deden Suhendar, dan Claudia Andhara. J-Rocks kemudian menjadi penampil pembuka dengan membawakan lagu Ceria.

Ketiga host kemudian bermain game Susun Lirik dengan bintang tamu: Imam J-Rocks, Duo Anggrek, dan Nabilah Taqiyyah. Panggung kemudian diambil alih oleh Nabilah yang membawakan lagu Tak Satu Cerita

Selanjutnya J-Rocks menampilkan dua lagu terakhir yang berjudul Lepaskan Diriku dan Reunite. Nabilah Taqiyyah kemudian menutup penampilannya dengan lagu Ku Ingin Pisah yang membuat penonton semakin bersemangat.

Halaman:
1 2
