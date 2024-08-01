Agensi Buka Suara Soal Rumor Comeback G-Dragon pada Oktober 2024

SEOUL - G-Dragon dirumorkan akan merilis album solo terbarunya, pada Oktober mendatang. Rumor tersebut bermula dari pernyataan Park Myung Soo dalam program radionya, pada Kamis (1/8/2024) pagi.

“Aku dengar, G-Dragon akan comeback sebulan setelah bulan depan (Yang berarti, sebulan setelah September 2024),” katanya dalam program tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (1/8/2024).

Agensi buka suara soal isu comeback G-Dragon pada Oktober 2024. (Foto: VOGUE)

Mengingat kedekatan G-Dragon dan Park Myung Soo, banyak penggemar yang meyakini bahwa leader BIGBANG itu akan comeback pada Oktober mendatang. Terkait kabar tersebut, Galaxy Corporation selaku agensi sang idol pun buka suara.

“Sejauh ini belum ada jadwal resmi terkait tanggal comeback G-Dragon. Sehingga kami bisa pastikan, dia tidak akan comeback pada Oktober mendatang. Sejauh ini, kami masih membahas terkait jadwal comeback G-Dragon,” ujar agensi itu.

Dalam lanjutan keterangannya, Galaxy Corporation menambahkan, “Namun seperti yang kami umumkan sebelumnya, G-Dragon dipastikan merilis album solo terbarunya sebelum akhir tahun 2024.”

Agensi buka suara soal rumor comeback G-Dragon, pada Oktober 2024. (Foto: DAZED)

Galaxy Corporation pertama kali mengumumkan jadwal comeback G-Dragon, pada 3 April 2024. Kala itu, agensi tersebut mengumumkan idol 35 tahun tersebut pada Semester II-2024.

“Setelah G-Dragon merilis album barunya, dia akan melanjutkan kegiatannya di pasar global. Promosi di Jepang akan menjadi bagian dari kegiatan global sang artis,” tutur agensi tersebut.