Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lawan Balik Ari Bias, Agnez Mo: On Going

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |07:03 WIB
Lawan Balik Ari Bias, Agnez Mo: On Going
Agnez Mo
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo diduga akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait royalti kepada Ari Bias. Dugaan ini muncul setelah Agnez sempat menyinggung soal kasasi dalam unggahan Instagram Story-nya beberapa waktu lalu.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kasasi, Agnez memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan belum bisa dibuka ke publik.

"(Kasasi) kan lagi on going case, gak bisa dikasih tahu dong," ujar Agnez Mo di Kementerian Hukum,, Jakarta Selatan.

Lawan Balik Ari Bias, Agnez Mo: On Going
Lawan Balik Ari Bias, Agnez Mo: On Going

Agnez mengunjungi Kementerian Hukum untuk berdiskusi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang belakangan menjadi perbincangan hangat. Kedatangannya ke sana pun atas permintaan langsung dari sang menteri yang tengah mengajak musisi, pencipta lagu, komposer, serta pihak terkait untuk membahas regulasi hak cipta dan royalti.

Sebagai seorang musisi sekaligus pencipta lagu, Agnez merasa perlu memahami lebih dalam mengenai aturan tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya ingin selalu menaati hukum yang berlaku.

"Sebenarnya diskusi tadi dengan Pak Menteri itu untuk belajar, apa sih sebenarnya isi UU itu? Karena saya sebagai Warga Negara Indonesia, tentu ingin taat hukum. Saya berdiri bersama UU," jelasnya.

Agnez juga mengungkapkan bahwa banyak musisi yang masih kebingungan dengan aturan terkait royalti. Polemik yang terjadi belakangan ini justru semakin memperjelas perlunya diskusi mendalam mengenai implementasi UU Hak Cipta.

"Sayangnya, ada kasus yang teman-teman juga tahu, yang akhirnya membuat bingung, bukan hanya saya, tapi juga penyanyi dan pencipta lagu lainnya di Indonesia," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184484/agnez_mo-7YjC_large.jpg
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement