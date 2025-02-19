Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Tarif Manggung Agnez Mo usai Heboh Kasus Royalti

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |18:41 WIB
Mengulik Tarif Manggung Agnez Mo usai Heboh Kasus Royalti
Mengulik Tarif Manggung Agnez Mo usai Heboh Kasus Royalti. (Foto: Instagram/@agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Tarif manggung Agnez Mo menjadi isu yang menarik untuk dikulik usai heboh kasus royalti sang artis. Imbas tak meminta izin membawakan lagu Bilang Saja, dia pun digugat Ari Bias.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mendenda Agnez sebesar Rp1,5 miliar atas pelanggaran performing rights. Besaran denda itu atas tiga pertunjukan yang dilakoni penyanyi 38 tahun tersebut di tahun 2023.

Sederet musisi yang berseberangan dengan Agnez Mo mengklaim, pencipta lagu tak mendapat nilai ekonomis dari lagu-lagu mereka yang dibawakan penyanyi di atas panggung. 

Sesuai perundang-undangan yang berlaku, performing rights lagu Bilang Saja yang dibawakan pelantun Coke Bottle itu di tiga pertunjukannya itu seharusnya dibayarkan oleh pihak organizer ke Ari Bias. 

Dari permasalahan ini, publik pun penasaran dengan besaran tarif Agnez Mo saat manggung. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber. 

Aksi Agnez Mo Guncang Hari Terakhir Synchronize Fest 2022
Mengulik Tarif Manggung Agnez Mo usai Heboh Kasus Royalti. (Foto: Okezone)

Tarif manggung Agnez Mo berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Bahkan, kekasih model Adam Rosyadi ini dikabarkan mematok tarif Rp150 juta hanya untuk menyanyikan dua lagu. 

Besaran tarif itu tentu di luar biaya transportasi, akomodasi, dan produksi yang harus dirogoh organizer untuk mendatangkan Agnez. 

 

