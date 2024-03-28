Telantarkan Kucing, Okin : Gue Udah Nggak Tinggal di Rumah Itu

JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin akhirnya buka suara pasca dihujat habis-habisan gegara menelantarkan kucing hutan peliharaannya.

Melalui insta Story-nya, @okintph, ia mengatakan kucing hutan peliharaannya itu memang sakit dan tengah mendapat perawatan.

“Nala itu dari hari Jumat memang lagi sakit dan dalam pengawasan dokter. Lagi diobservasi dulu untuk tindakan lebih lanjut. Doain ya gais,” ujar Okin.

Okin juga mengungkap, rumah tempat kucing hutan peliharaannya itu tak lagi jadi kediamannya dan sudah menjadi milik Rachel Vennya.

Namun, dia memastikan hewan-hewan peliharaannya ditangani oleh orang yang tepat.

“Sudah beberapa bulan gue nggak tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut atas kesepakatan bersama kembali kepemilikannya dengan cel (Rachel Vennya). Saat ini gue masih proses pindah rumah,” ungkapnya.

“Maka dari itu selama beberapa bulan ini memang gue ga kesana tetapi mereka tetap dirawat oleh animal keeper yang bekerja untuk gue selama 8 tahun terakhir,” lanjutnya.

Sebelumnya, sang mantan istri, Rachel Vennya sempat murka mengetahui kucing hutan peliharaan Okin sakit hingga kurus kering. Hal itu ia ungkapkan lewat Insta Story-nya yang diabadikan akun X, @kochengfs.

“Astaghfirullah, nyebut berkali-kali deh gue lihat semua ini,” ungkap Rachel Vennya.

Dilihat dari unggahan Rachel, Okin diketahui memiliki dua kucing hutan yang dia pelihara bernama Nala dan Muezza. Nala, merupakan salah satu kucing peliharaan Okin yang sakit dan kondisinya memprihatinkan.

Dari postingan Rachel, kucing hutan tersebut terlihat begitu kurus. Bahkan hasil diagnosanya, kucing ini mengalami gejala anemia, dehidrasi berat, bengkak pada liver hingga autoimun.

“Bisa tenang kah hidup tahu kayak gini? Kalau udah kayak gini teman-teman exclusive saksinya ya. aku mau bawa anabul ini dan perbaiki gizinya sama ahlinya, kalau sampai diminta balik sih ga waras,” jelas Rachel.