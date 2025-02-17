Tenny KDI Sukses Berkarier di Musik, Suami asal Turki Jadi Pendukung Setia

JAKARTA - Tenny Amelia Putri tak pernah menyangka bahwa pernikahan justru membuka jalan baru bagi karier bermusiknya. Setelah resmi membangun rumah tangga, dia tetap bisa menyalurkan passion-nya dalam dunia tarik suara.



Bahkan, perjalanan musiknya semakin bersinar dengan keberhasilannya menembus ajang bergengsi Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024 yang diselenggarakan oleh MNCTV. Tak sekadar berpartisipasi, Tenny mampu menunjukkan bakat terbaiknya hingga berhasil melaju ke babak Top 8, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi dirinya dan para pendukungnya.

Kesuksesan ini tentu tak lepas dari peran besar sang suami, Ozan Bariser, yang selalu memberikan dukungan penuh. Sebagai pria asal Turki, Ozan memahami betapa musik adalah bagian dari hidup Tenny dan ingin melihat sang istri terus berkembang di industri yang dicintainya.



Alih-alih membatasi, Ozan justru menjadi pilar utama yang mendorong Tenny untuk terus bermimpi dan berkarya. Dengan restu dan motivasi dari suaminya, Tenny semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh dalam karier musiknya. Ini membuktikan bahwa pernikahan bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi energi baru untuk meraih impian.

Tenny KDI berkarier di musik, Ozan Bariser jadi pendukung setia. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

“Waktu ikut audisi KDI, tidak yakin bakal lolos. Waktu itu cuma pakai rok dan blazer, sementara kontestan lainnya mengenakan gaun. Aku terlalu sederhana. Tapi pas uji nyanyi, aku yang lolos,” kata menceritakan ikut audisi pertama di Palembang saat berbincang dengan Okezone.com di iNews Tower, Jakarta, Senin (16/2/2025).

Tenny berhasil melewati setiap tahap audisi KDI 2024 dengan lancar. Dari banyaknya peserta yang mendaftar, dia mampu bertahan hingga babak Top 8, sebelum akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di ajang tersebut.

Ketika pertama kali mendapatkan kesempatan mengikuti audisi, Tenny langsung menghubungi sang suami, Ozan Bariser, untuk memberi kabar. Dia menjelaskan bahwa selama masa karantina, ponselnya akan dikumpulkan sehingga komunikasi sementara waktu terputus.

Mendengar kabar itu, Ozan begitu antusias dan bangga. Bahkan, dia berencana datang langsung untuk menyaksikan penampilan sang istri. Namun sebelum rencana itu terwujud, langkah Tenny terhenti di babak 8 besar.



Meski harus berpisah sementara dengan Ozan yang menetap di Kanada, Tenny tetap mendapatkan dukungan penuh darinya. Ozan melihat bahwa istrinya memiliki bakat besar dalam bernyanyi, sesuatu yang sudah dia sadari sejak awal pernikahan mereka.

“Aku selalu dukung Tenny dalam hal apa pun. Aku tahu ini rasanya seperti apa memiliki keinginan. Jika itu impianmu, pergilah, cobalah,” ujar Ozan dengan penuh keyakinan.