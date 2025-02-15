Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Sakit Hati Anaknya Hidup Susah Bersama Vadel Badjideh

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:01 WIB
Nikita Mirzani Sakit Hati Anaknya Hidup Susah Bersama Vadel Badjideh
Nikita Mirzani Sakit Hati Dengar Cerita Anaknya Hidup Susah Bersama Vadel Badjideh
JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku hatinya hancur setelah mendengar kisah pilu putrinya, Laura Meizani, selama menjalin hubungan dengan Vadel Badjideh. Laura mengungkapkan bahwa ia pernah terpaksa minum air keran dan makan nasi yang hampir basi karena kehabisan uang.

Pengakuan ini disampaikan Laura kepada bude dan pakde yang sudah dianggap seperti orangtua oleh Nikita. Dari cerita yang ia terima, Laura diduga memberikan seluruh penghasilannya kepada keluarga Vadel.

Nikita mengungkapkan bahwa Laura mengandalkan transferan keluarga Vadel untuk sekadar makan. Uang hasil endorse dan berbagai pekerjaan lainnya diduga masuk ke rekening seseorang bernama Martin, yang disebut-sebut berkaitan dengan Vadel.

Nikita Mirzani Sakit Hati Dengar Cerita Anaknya Hidup Susah Bersama Vadel Badjideh
Nikita Mirzani Sakit Hati Dengar Cerita Anaknya Hidup Susah Bersama Vadel Badjideh

"Ketika saya mendengarkan cerita anak saya LM seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus menunggu transferan keluarga kang semir (Vadel). Segala penghasilannya dari endorse dan lain-lain masuk ke rekeningnya Martin," ujar Nikita Mirzani di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan,.

Halaman:
1 2
