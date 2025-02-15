Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:01 WIB
So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM
So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rasa lega menyelimuti Nikita Mirzani setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur. Di tengah perkembangan kasus tersebut, hubungan antara Nikita dan putrinya, Laura Meizani atau Lolly, kini semakin membaik.

Bahkan, pada hari ketika Vadel dinyatakan sebagai tersangka, Nikita mengungkap bahwa Lolly sedang berada di salon untuk mewarnai rambutnya. Ia juga membagikan rencana bahwa hari ini dirinya akan bertemu dengan sang putri.

So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM
So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM

Hal tersebut terlihat dalam unggahan terbaru di akun Instagram milik Nikita Mirzani. Dalam unggahan itu, terlihat potret Lolly bersama kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, yang selama ini telah dianggapnya sebagai sosok ayah.

"Besok kita jumpa yah, ami hari ini kerja di ke Palembang," tulis Nikita di akun @nikitamirzanimawardi_172, Jumat (14/2/2025).

Dalam foto tersebut, Lolly tampak tersenyum semringah saat berada di samping Fahmi Bachmid. Melalui unggahan yang sama, Nikita juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fahmi yang telah mendampinginya selama tujuh bulan terakhir dalam memperjuangkan keadilan untuk sang putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement