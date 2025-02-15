So Sweet, Nikita Mirzani Makin Sayang ke LM

JAKARTA - Rasa lega menyelimuti Nikita Mirzani setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur. Di tengah perkembangan kasus tersebut, hubungan antara Nikita dan putrinya, Laura Meizani atau Lolly, kini semakin membaik.

Bahkan, pada hari ketika Vadel dinyatakan sebagai tersangka, Nikita mengungkap bahwa Lolly sedang berada di salon untuk mewarnai rambutnya. Ia juga membagikan rencana bahwa hari ini dirinya akan bertemu dengan sang putri.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan terbaru di akun Instagram milik Nikita Mirzani. Dalam unggahan itu, terlihat potret Lolly bersama kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, yang selama ini telah dianggapnya sebagai sosok ayah.

"Besok kita jumpa yah, ami hari ini kerja di ke Palembang," tulis Nikita di akun @nikitamirzanimawardi_172, Jumat (14/2/2025).

Dalam foto tersebut, Lolly tampak tersenyum semringah saat berada di samping Fahmi Bachmid. Melalui unggahan yang sama, Nikita juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fahmi yang telah mendampinginya selama tujuh bulan terakhir dalam memperjuangkan keadilan untuk sang putri.