Billie Joe Armstrong Minta Fans Tak Sibuk Rekam Konser Green Day: Ayo Nyanyi Bareng

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |22:15 WIB
JAKARTA - Konser Green Day Live In Jakarta berlangsung megah dengan sejumlah hits fenomenal yang menghanyutkan ribuan fans di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (15/2/2025).

Green Day membuka penampilan lewat The American Dream Is Killing Me, Welcome To Paradise, Basket Case, dan She. 

Di tengah konser, Billie sempat mengajak ribuan penonton menyimpan ponsel dan fokus bernyanyi bersamanya. 

"Simpan ponsel kalian, jangan ada yang merekam, itu sekarang tak dibutuhkan, mari bernyanyi bersamaku malam ini Jakarta!" ucap Billie atas panggung. 

