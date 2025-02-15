Konser Green Day, Antrean Penonton Mengular di Pintu Masuk

JAKARTA - Grup band punk rock asal Amerika Serikat, Green Day, siap menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada hari ini, Sabtu, 15 Februari 2025. Para fans dari berbagai daerah pun siap meramaikan jalannya konser Billie Joe Armstrong dan kawan-kawan.

Berdasarkan pantauan Okezone.com di lapangan, antrean penonton mengular di pintu masuk area konser Green Day sejak pukul 16.00 WIB.

Mereka terlihat antusias meski konser baru akan dimulai pada 19.50 WIB. Banyak penonton yang juga berswa foto sambil menunggu antrean mengurai.

Konser Green Day, Antrean Penonton Mengular di Pintu Masuk

Kehadiran Billie Joe Armstrong, Tre Cool, dan Mike Dirnt, tentunya sudah sangat dinanti bagi penggemarnya di Indonesia.

Pasalnya, trio punk tersebut sudah 29 tahun tak menyapa fansnya di Tanah Air.

Banyak para penonton yang tampak melakukan persiapan khusus dari sisi penampilan. Mulai kemeja hitam berdasi merah, dari hingga mengubah warna rambut pirang ala sang vokalis Billi Joe Armstrong.