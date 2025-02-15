Green Day Ajak Fans Berhijab Naik Panggung, Nyanyi Bareng di Lagu Know Your Enemy

JAKARTA - Green Day memberikan kejutan saat tampil di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (15/2/2025). Billie Joe Armstrong selaku vokalis, mengajak salah satu fans naik ke panggung untuk bernyanyi bersamanya.

Momen itu berlangsung ketika Green Day membawakan Know Your Enemy. Billie terlihat sangat antusias membawakan lagu tersebut.

Dia merasa butuh tantangan baru dengan berduet bareng penonton.

"Sepertinya saya butuh seseorang untuk naik ke atas panggung," ucapnya yang membuat penonton bersorak.

"Kamu bisa? Kamu bisa? Oke kemarilah," tambahnya.

Terlihat penonton wanita berbusana hitam dengan mengenakan hijab menaiki panggung megah tersebut. Ia berhasil menjadi satu-satunya fans yang bisa nyanyi bareng Green Day malam ini.

Penampilan berlanjut dengan lagu ikonik 21 Guns. Di momen ini, suasana yang semula riuh dengan beat punk rock sang musisi, berubah menjadi syahdu.

Banyak penonton yang mengangkat tangan sebagai ekspresi penghayatan lagu tersebut.

"Indonesia, angkat tangan kalian," kata sang frontman.