Single Duet Mark NCT dan Lee Young Ji Rilis Minggu Depan

SEOUL - Mark NCT menggaet Lee Young Ji untuk tampil dalam single terbarunya yang akan dirilis pada 16 Desember mendatang. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh perwakilan sang rapper.

“Lee Young Ji terlibat sebagai featured artist dalam single terbaru Mark NCT,” ujar perwakilan agensi sang rapper seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (11/12/2024).

Sementara itu, album solo Mark NCT awalnya dijadwalkan rilis pada Februari 2025. Namun SM Entertainment memutuskan mengundur perilisan album tersebut ke April 2025.

“Alasan pengunduran jadwal rilis karena Mark ingin memastikan kualitas album solonya baik karena dia sudah mempersiapkan karya ini cukup lama,” kata SM Entertainment di X, pada 9 Desember silam.

Karena itu, SM Entertainment berharap, fans bisa memaklumi keputusan Mark tersebut. Jelang perilisan album tersebut, idol 25 tahun itu akan meluncurkan single baru pada 16 Desember 2024.

“Karena itu, kami berharap, fans bisa memberi dukungan atas single baru Mark ini,” kata agensi tersebut menambahkan.

