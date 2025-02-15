Konser Green Day Live In Jakarta Sudahi Penantian 29 Tahun Fans

JAKARTA - Grup band punk rock legendaris, Green Day, sukses menggelar konser Bertajuk Green Day Live In Jakarta di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (15/2/2025).

Berdasarkan pantauan, lautan manusia berbusana serba hitam pun menjadi pandangan apik dalam konser tersebut.

Green Day sebelumnya mengajak para penonton untuk karaoke bareng melalui latar musik dari lagu Bohemian Rhapsody dari Queen hingga hits-hits Ramones.

Billie Joe Armstrong cs kemudian naik panggung tepat pada pukul 20.00 WIB. Munculnya mereka langsung disambut teriakan histeris para penonton.

"Halo Jakarta," kata Billi membuka konser Green Day Live In Jakarta di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (15/2/22025).

Green Day membuka penampilan lewat The American Dream Is Killing Me, Welcome To Paradise, Basket Case, dan She.

Di tengah konser, Billie sempat mengajak ribuan para penonton menyimpan ponsel mereka dan fokus bernyanyi bersamanya.

"Simpan ponsel kalian, jangan ada yang merekam, itu sekarang tak dibutuhkan, mari bernyanyi bersamaku malam ini Jakarta!" ucap Billie.

Green Day tampaknya tak ingin menyia-nyiakan momen dalam konser ini. Mereka langsung tancap gas membawakan beberapa hits lagi seperti Paper Lanterns dan When I Come Around.

"Indonesia, angkat tangan kalian," kata sang frontman.

Green Day memberikan kejutan ketika membawakan Know Your Enemy dengan mengajak seorang fans naik ke panggung untuk berduet.

"Sepertinya saya bisa butuh seseorang untuk naik ke atas panggung," ucapnya yang membuat penonton bersorak.

"Kamu bisa? Kamu bisa? Oke kemarilah," tambahnya.

Terlihat penonton wanita berbusana hitam dengan mengenakan hijab menaiki panggung megah tersebut. Ia berhasil menjadi satu-satunya yang bisa nyanyi bareng Green Day malam ini.