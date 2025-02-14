Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka

JAKARTA - Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani, tampaknya mulai menikmati kehidupan barunya setelah diserahkan ke pihak keluarga. Nikita mengungkapkan bahwa Laura saat ini sibuk mempercantik diri di salon, tepat setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan aborsi anak di bawah umur.

“Laura lagi di salon,” kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Nikita menjelaskan bahwa Laura sedang mewarnai rambutnya di salon. Namun, ia tidak memberikan alasan khusus mengapa sang anak memutuskan untuk mengubah warna rambutnya.

“Dia ke salon mau ombre rambut,” tambah Nikita.

Meski sedang menikmati waktunya di salon, Laura hingga kini masih berada di tempat eksklusif di kawasan Jawa Barat. Nikita juga memastikan bahwa hubungannya dengan Laura kini semakin membaik.

“Kalau tinggal bersama belum, tapi komunikasi sudah membaik. Apapun yang Laura inginkan, dia mau ke salon atau ombre rambut, ya silakan,” ujarnya.