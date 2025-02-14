Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:06 WIB
Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka
Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani, tampaknya mulai menikmati kehidupan barunya setelah diserahkan ke pihak keluarga. Nikita mengungkapkan bahwa Laura saat ini sibuk mempercantik diri di salon, tepat setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan aborsi anak di bawah umur.

“Laura lagi di salon,” kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Nikita menjelaskan bahwa Laura sedang mewarnai rambutnya di salon. Namun, ia tidak memberikan alasan khusus mengapa sang anak memutuskan untuk mengubah warna rambutnya.

Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka
Anak Nikita Mirzani Percantik Diri Usai Vadel Badjideh Jadi Tersangka

“Dia ke salon mau ombre rambut,” tambah Nikita.

Meski sedang menikmati waktunya di salon, Laura hingga kini masih berada di tempat eksklusif di kawasan Jawa Barat. Nikita juga memastikan bahwa hubungannya dengan Laura kini semakin membaik.

“Kalau tinggal bersama belum, tapi komunikasi sudah membaik. Apapun yang Laura inginkan, dia mau ke salon atau ombre rambut, ya silakan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement