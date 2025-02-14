Nikita Mirzani Enggan Temui Vadel Badjideh, Singgung Masalah Bau Badan

JAKARTA - Nikita Mirzani lega Vadel Badjideh ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (13/2/2025) malam. Saat itu, Nikita yang juga berada di Polres Metro Jakarta Selatan nyaris bertemu dengan Vadel.

Nikita hadir di Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan Fitri Salhuteru terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, Vadel yang tiba lebih dulu sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur.

Ketika ditanya apakah ia berencana menemui Vadel, Nikita justru melontarkan candaan bernada sindiran.

Nikita Mirzani Enggan Temui Vadel Badjideh, Singgung Masalah Bau Badan

"Katanya dia bau ya? Kalau bau, ya nggak usahlah," ujar Nikita Mirzani.

Nikita juga menanggapi kehadiran Razman Nasution, kuasa hukum Vadel, yang diketahui baru saja dibekukan Berita Acara Sumpah Advokat-nya.