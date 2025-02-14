Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani Minta Publik Hapus Semua Foto Anaknya di Medsos 

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |12:55 WIB
Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani Minta Publik Hapus Semua Foto Anaknya di Medsos 
Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani Minta Publik Hapus Semua Foto Anaknya di Medsos  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Nikita Mirzani mengaku lega setelah Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur pada Kamis, 13 Februari 2025. Meski kasus ini sudah menemui titik terang, Nikita yang kini berusia 38 tahun, menyampaikan satu permintaan terakhir kepada publik.

Selama tujuh bulan menjalani proses hukum, Nikita mengaku kerap dihina dan dianggap gagal mendidik anaknya, Laura Meizani.

"Hari ini kalian bisa lihat sendiri perjuangan saya membela anak saya, Laura. Walaupun saya dicaci dan dimaki karena dianggap tidak becus mengurus anak, tapi hari ini sudah terbukti bahwa apa yang saya katakan selama ini benar," ujar Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan.

Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani Minta Publik Hapus Semua Foto Anaknya di Medsos
Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani Minta Publik Hapus Semua Foto Anaknya di Medsos

Tak hanya dirinya, hujatan juga dilayangkan kepada Laura. Banyak warganet yang mengunggah meme tentang Laura, membuat gadis tersebut merasa sedih.

Halaman:
1 2
