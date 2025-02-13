Vadel Badjideh Resmi Ditahan, Nikita Mirzani Sebut Keberkahan Nisfu Syaban

JAKARTA - Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan aborsi terhadap anak di bawah umur pada Kamis (13/2/2025). Keputusan ini disambut haru oleh Nikita Mirzani, yang sejak awal menjadi pelapor dalam kasus tersebut.

Polisi langsung melakukan penahanan terhadap dancer 19 tahun tersebut selama 20 hari ke depan. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Razman Arif Nasution, kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai perkembangan ini. Ia menegaskan bahwa pernyataan resmi sebaiknya disampaikan langsung oleh pihak kepolisian.

"Alangkah baiknya jika yang menjelaskan adalah pihak Humas, supaya saya dan Niki tidak salah dalam memberikan pernyataan. Karena ini merupakan kewenangan penyidik," ujar Fahmi Bachmid.

Namun, Nikita tetap mengungkapkan perasaannya dalam wawancara. Ia mengaku sangat terharu karena kasus yang diperjuangkannya selama tujuh bulan akhirnya menemui titik terang.

"Pas banget ya, ini malam Nisfu Syaban. Mungkin banyak orang yang berdoa malam ini, dan mungkin salah satunya doa saya yang dikabulkan Tuhan," ungkapnya.

Ia juga berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Kasat yang menangani kasus ini hingga akhirnya mencapai penyelesaian.

"Terima kasih kepada Bapak Kasat yang sudah menangani kasus ini selama tujuh bulan. Akhirnya selesai malam ini," tambahnya.

Nikita kemudian mengenang perjuangannya dalam membela anaknya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini dirinya harus menghadapi berbagai hinaan dari banyak pihak.

"Apa yang saya katakan selalu berdasarkan fakta, hanya saja sering tertunda oleh waktu. Hari ini kalian bisa melihat sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya, Laura. Walaupun saya dicaci dan dimaki karena dianggap tidak becus mengurus anak, hari ini terbukti bahwa semua yang saya katakan adalah benar," jelasnya.