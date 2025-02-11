Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani Naik ke Penyidikan, Reza Gladys Rugi Rp4 Miliar

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |07:57 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani Naik ke Penyidikan, Reza Gladys Rugi Rp4 Miliar
Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani Naik ke Penyidikan, Reza Gladys Rugi Rp4 Miliar (Foto: IG Reza Gladys)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan kini resmi naik status ke penyidikan. Dalam kasus ini, Reza Gladys, yang merupakan korban, mengaku mengalami kerugian hingga Rp4 miliar.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

"Saat ini prosesnya sudah dalam tahap penyidikan," ujar Ade Ary kepada wartawan baru-baru ini.

Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani Naik ke Penyidikan, Reza Gladys Rugi Rp4 Miliar
Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani Naik ke Penyidikan, Reza Gladys Rugi Rp4 Miliar

Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza Gladys melalui siaran langsung di TikTok. Merasa dirugikan, Reza kemudian menghubungi asisten Nikita Mirzani pada 13 November 2024 melalui WhatsApp dengan niat untuk bersilaturahmi.

