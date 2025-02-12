Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menikah, Prilly Latuconsina Semringah Dapat Buket Bunga Pengantin

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |09:01 WIB
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menikah, Prilly Latuconsina Semringah Dapat Buket Bunga Pengantin
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menikah, Prilly Latuconsina Semringah Dapat Buket Bunga Pengantin (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon baru saja menggelar pernikahan yang mengejutkan publik pada 10 Januari 2025. Sebelumnya, pasangan ini sangat tertutup soal persiapan pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka menjadi kejutan besar.

Pernikahan yang digelar secara intim di Bali ini berlangsung khidmat. Setelah akad nikah, mereka melanjutkan dengan pesta di malam harinya, yang dihadiri oleh rekan-rekan sesama aktor, termasuk Prilly Latuconsina.

Prilly sebelumnya sempat membagikan potret dirinya mengenakan gaun hitam, serasi dengan sang kekasih, Omara Esteghlal, yang mengenakan jas hitam. Dalam unggahannya, ia menuliskan kata "kondangan," yang ternyata merujuk pada pernikahan Angga dan Shenina.

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menikah, Prilly Latuconsina Semringah Dapat Buket Bunga Pengantin
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Menikah, Prilly Latuconsina Semringah Dapat Buket Bunga Pengantin

Prilly sangat bahagia melihat sahabatnya menikah, dan kebahagiaannya semakin lengkap saat ia mendapatkan buket bunga pengantin. Dari sekian banyak tamu yang hadir, Prilly menjadi orang yang beruntung menerima buket bunga tersebut.

Setelah acara, Prilly mengunggah potret dirinya yang sedang memegang buket bunga berwarna putih. Meski wajahnya sebagian tertutup oleh bunga tersebut, senyum bahagia terlihat jelas di baliknya.

"Guess who got the flowers last night?" tulis Prilly di unggahan Instagram-nya, pada Rabu (12/2/2025).

