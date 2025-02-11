Fitri Salhuteru soal Rencana Laura Meizani Buka Suara: Bukan Hal Istimewa

JAKARTA - Fitri Salhuteru menanggapi kabar bahwa Laura Meizani, putri Nikita Mirzani, akan buka suara dan memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang dialaminya dalam setahun terakhir. Bahkan, Laura disebut telah kembali ke keluarganya dan menyadari kesalahannya.

Namun, menurut Fitri, hal ini bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Kalau memang dia akan buka suara, ya bagus. Saya tetap mendukung hubungan baik antara ibu dan anak, karena memang sudah sepatutnya begitu. Tidak ada hal yang istimewa dalam hubungan yang harmonis antara ibu dan anak, itu sudah menjadi hal yang wajar," ujar Fitri saat ditemui di kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, belum lama ini.

Lebih lanjut, Fitri menegaskan bahwa seorang ibu memang seharusnya memperlakukan anaknya dengan baik. Ia menilai hal itu bukan sesuatu yang perlu dipuji.

"Kalau sekarang sudah diperlakukan dengan baik, sudah diurus, itu juga bukan sesuatu yang luar biasa. Itu memang kewajiban orang tua kepada anaknya," jelasnya.

Meskipun tidak pernah ikut campur dalam permasalahan antara Nikita dan Laura, Fitri mengaku selalu mendukung Laura, terutama saat gadis itu menghadapi tekanan dan perundungan dari banyak pihak.

"Apa pun yang terjadi antara ibu dan anak ini, saya tidak pernah terlibat. Saya hanya menyemangati anak kecil yang saat itu kehilangan pegangan dan dibully oleh hampir sejuta orang di Indonesia," tambahnya.