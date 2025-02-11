Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Seret Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |08:02 WIB
Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Seret Nikita Mirzani
Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Seret Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani naik ke tahap penyidikan. Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys Prettyani Sari pada 3 Desember 2024. 

Status pemeriksaan dari kasus tersebut sudah dinyatakan naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, penyidik telah menemukan unsur pidana dari laporan tersebut. 

"Saat ini tahapan prosesnya adalah sudah dalam tahap penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi baru-baru ini.

Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Seret Nikita Mirzani
Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Seret Nikita Mirzani

Ade Ary menegaskan laporan itu kini ditangani oleh tim penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Sejauh ini, kata Ade Ary, penyidik sudah memeriksa sebanyak 10 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. 

"Antara lain, flashdisk 2 buah, 1 bundel bukti tangkapan layar percakapan via WA, kemudian ada print out bukti transfer, print out bukti transaksi, ada salinan lembar kwitansi pembayaran, ada print out keterangan bukti transfer," beber Ade Ary. 

"Kemudian ada beberapa flashdisk, dan juga ada beberapa handphone," lanjutnya.

Nikita Mirzani selaku rekan terlapor sendiri sudah memenuhi panggilan klarifikasi pada 6 Februari 2025 lalu. Tak sendiri, ia menjalani pemeriksaan bersama dua saksi lainnya yakni dokter Oky Pratama dan Dokter Detektif. 

"Biarin saja dulu proses ini berjalan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Kalau ditanya ini tidak terbukti, lapor balik ya pasti lah nggak usah ditanya itu," ucap Nikita Mirzani usai diperiksa. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement