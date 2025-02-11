Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Menangis, Nikita Mirzani Ungkap Pesan Haru untuk Sang Anak

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |05:30 WIB
Laura Menangis, Nikita Mirzani Ungkap Pesan Haru untuk Sang Anak
Laura Meizani Menangis, Nikita Mirzani Ungkap Pesan Haru untuk Sang Anak. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani membagikan kondisi terkini Laura Meizani lewat sebuah video yang diunggahnya di Instagram, pada 10 Februari 2025. 

Dalam video itu, seorang pria tampak memeluk Laura yang menangis tersedu-sedu. Pria itu terdengar memberikan wejangan dan doa agar masalah dara 17 tahun tersebut bisa lekas selesai. 

“Sehingga semua masalah bisa segera selesai dan Lolly cepat pulang ke rumah. Ya sudah,” kata pria tersebut yang ditanggapi Laura dengan anggukan kecil.

Bersama video itu, Nikita Mirzani menegaskan, lingkungan pertemanan yang tak baik akan sangat bisa memengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang. 

Setelah penantian panjang, kini aktris Comic 8 itu bisa bernapas lega karena kini putrinya bisa kembali dalam pelukannya. “Alhamdulillah, Laura sudah berada di tangan dan lingkungan yang tepat,” ujarnya.

Nikita Mirzani dan Laura Meizani
Nikita Mirzani bagikan video kondisi terkini Laura Meizani. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Nikita Mirzani berharap, apa yang terjadi pada Laura Meizani selama 1,5 tahun terakhir bisa menjadi pelajaran berharga yang membawa sang putri menjadi pribadi lebih baik. 

“Semoga bisa terus mengejar pendidikan dan mimpi. Selangkah lagi, Laura,” ujar Niki menutup unggahannya. 

 

