Fuji dan Verrell Bramasta Ramai Dijodohkan, Firdaus Oiwobo: Enggak Pantes!

JAKARTA - Firdaus Oiwobo turut berkomentar terkait hubungan Fuji dan Verrell Bramasta yang tengah ramai dijodoh-jodohkan warganet. Berbeda dengan publik, sang pengacara menilai, keduanya tidak cocok.

Firdaus menilai, Verrell bisa dikatakan sempurna sebagai laki-laki. “Dia anggota DPR RI, ganteng, kaya, dan pintar pulak. Sayang sekali kalau dapat cewek yang nanggung. Cari yang berkelas lah,” ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (19/3/2025).

Mantan kuasa hukum Razman Arif Nasution itu berharap, Verrell Bramasta mendapatkan pasangan hidup terbaik yang sederajat dan sepemikiran dengannya.

“Tapi ya gimana ya kalau jodoh. Kalau ternyata hati si Verrell ini sudah ke Fuji. Tapi kalau saya ditanya ya bagi gue, mereka enggak cocok. Enggak pantas dia sama Fuji. Itu pandangan gue ya,” kata Firdaus.

Fuji dan Verrell Bramasta ramai dijodohkan warganet ketika sang selebgram menyambangi Gedung DPR RI, pada 15 Januari silam. Sejak itu, keduanya sering terlihat bersama dalam beberapa kesempatan.