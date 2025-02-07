Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Alasan Menonton Film Nikah Duluan di Vision+

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |16:07 WIB
3 Alasan Menonton Film Nikah Duluan di Vision+
3 Alasan Menonton Film Nikah Duluan di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Pernikahan adalah momen sakral yang diimpikan setiap pasangan. Namun, bagaimana jika sebelum menikah, ada tantangan unik yang harus dihadapi? 

Inilah kisah yang dialami Dara dan Alif dalam Nikah Duluan, sebuah film romance yang dapat disaksikan di Vision+. Disutradarai Danial Rifki, film ini menjadi salah satu tontonan yang sayang untuk dilewatkan. 

Simak tiga alasan yang membuat Anda wajib menonton film Nikah Duluan:

1.Cerita Menghibur dan Penuh Kejutan

Film Nikah Duluan bercerita tentang perjuangan Dara dan Alif, pasangan muda yang sudah lebih dari setahun menjalin hubungan asmara dan akhirnya memutuskan untuk menikah. 

Sayang, perjalanan mereka menuju pelaminan tak semudah yang dibayangkan. Meski telah mendapat restu dari ibu Dara, ada satu syarat yang harus mereka penuhi: menemukan pasangan untuk kedua kakak Dara.

Halaman:
1 2 3
