Giulio Parengkuan Ternyata Suhu, Playboy Kelas Berat! Nantikan di Series Culture Shock

JAKARTA – Kabar bahagia untuk kamu para penggemar Original Series Vision+, sebentar lagi Vision+ akan segera merilis series baru berjudul Culture Shock. Bertajuk drama, komedi, dengan plot cerita yang fresh dan berani, series ini wajib kamu masuk ke dalam list tontonan kamu. Kamu bisa lihat keseruannya dengan klik di sini.

Bekerja sama dengan Paragon Pictures, series Culture Shock siap menggemparkan dunia hiburan dengan cerita dan karakter yang unik serta deretan aktor dan aktris muda berbakat seperti Ajil Ditto, Davina Karamoy, termasuk Giulio Parengkuan.

Giulio Parengkuan yang berperan sebagai Frans, merupakan karakter penting yang memberi warna menarik dalam series ini, Frans adalah siswa SMA Nasional yang terkenal dengan jiwa playboy dan suka mematahkan hati perempuan. Tak hanya itu Frans juga sering dilabeli sebagai “suhu” jika berbicara tentang hal-hal yang berbau seks.

Namun di balik itu, Frans sebenarnya menyimpan hati dengan salah satu kakak kelas bernama Flo yang memiliki paras cantik dan susah ditaklukan. Keseharian Frans yang hanya membahas seks dan memainkan hati perempuan tanpa kepastian yang jelas, membuat kedatangan Riko bagaikan mainan yang selama ini ia nantikan.

Series Culture Shock sendiri bercerita tentang seorang remaja 16 tahun asal Muara Enim, Palembang yang mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di SMA Nasional Jakarta. Ia datang dengan niat untuk meraih mimpinya sebagai arsitek. Namun, “kutukan” dari sang Ibu yang mewajibkan ia harus menjaga keperjakaan, membuat dirinya terjebak dalam tantangan pergaulan ibu kota.