Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Giulio Parengkuan Ternyata Suhu, Playboy Kelas Berat! Nantikan di Series Culture Shock

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |13:00 WIB
Giulio Parengkuan Ternyata Suhu, Playboy Kelas Berat! Nantikan di Series Culture Shock
Giulio Parengkuan ternyata suhu, playboy kelas berat! Nantikan di series Culture Shock. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Kabar bahagia untuk kamu para penggemar Original Series Vision+, sebentar lagi Vision+ akan segera merilis series baru berjudul Culture Shock. Bertajuk drama, komedi, dengan plot cerita yang fresh dan berani, series ini wajib kamu masuk ke dalam list tontonan kamu. Kamu bisa lihat keseruannya dengan klik di sini.

Bekerja sama dengan Paragon Pictures, series Culture Shock siap menggemparkan dunia hiburan dengan cerita dan karakter yang unik serta deretan aktor dan aktris muda berbakat seperti Ajil Ditto, Davina Karamoy, termasuk Giulio Parengkuan.

Giulio Parengkuan yang berperan sebagai Frans, merupakan karakter penting yang memberi warna menarik dalam series ini, Frans adalah siswa SMA Nasional yang terkenal dengan jiwa playboy dan suka mematahkan hati perempuan. Tak hanya itu Frans juga sering dilabeli sebagai “suhu” jika berbicara tentang hal-hal yang berbau seks.

Namun di balik itu, Frans sebenarnya menyimpan hati dengan salah satu kakak kelas bernama Flo yang memiliki paras cantik dan susah ditaklukan. Keseharian Frans yang hanya membahas seks dan memainkan hati perempuan tanpa kepastian yang jelas, membuat kedatangan Riko bagaikan mainan yang selama ini ia nantikan.

Series Culture Shock sendiri bercerita tentang seorang remaja 16 tahun asal Muara Enim, Palembang yang mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di SMA Nasional Jakarta. Ia datang dengan niat untuk meraih mimpinya sebagai arsitek. Namun, “kutukan” dari sang Ibu yang mewajibkan ia harus menjaga keperjakaan, membuat dirinya terjebak dalam tantangan pergaulan ibu kota.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178720//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_indonesia_masters_super_100_ii_2025_di_vision-RHcJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Indonesia Masters Super 100 II 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178569//bukan_sekretaris_biasa-IPgq_large.JPG
Kisah Bos Perfeksionis vs Sekretaris Nyentrik, dalam Microdrama Bukan Sekretaris Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178506//kalau_cinta_jangan_gengsi-Pqrc_large.JPG
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Kalau Cinta Jangan Gengsi di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178501//still_single-Kpya_large.JPG
Nonton Yuki Kato Cari Jodoh! Ini Jadwal dan Link Streaming Series Still Single di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178339//devina-BSbe_large.jpg
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/261/3178302//persib_bandung_vs_selangor_fc-yuDW_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement