Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 126-127

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 126-17 bercerita tenta Amira yang sangat sedih mengetahui kalau selama ini Ratna juga membohonginya.

Amira kemudian menelpon Biru dan memintanya untuk segera pulang. Biru yang khawatir mendengar Amira menangis, segera menelepon Ratna. Di sisi lain, Noah emosi karena Surya membatalkan investasinya. Sedangkan Vernie akhirnya diterima bekerja di perusahaan Elang.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Elang kembali mengingat alasan mengapa ia datang untuk membalas dendam. Ia memandangi foto seseorang dan terlihat sedih dan menyesal.

Apakah Amira dan Biru masih bisa bersatu? Siapa sosok foto yang dilihat Elang? Apakah ada hubungannya dengan Amira dan Biru? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.30 WIB.**



(SIS)