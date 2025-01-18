Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 26, drama semakin memanas ketika Sofia, ibu Donny, mencoba segala cara untuk membebaskan putranya.

Sofia mendatangi Arini dengan membawa uang Rp 200 juta, berharap Arini mau mencabut laporan terhadap Donny. Namun, Arini dengan tegas menolak tawaran itu.

Tak menyerah, Sofia meminta bantuan pengacaranya untuk mengurus penangguhan penahanan Donny. Usahanya pun berhasil, dan Donny akhirnya bebas.

Rasa dendam Donny terhadap Arini semakin membara. Diam-diam, ia menyelinap ke dalam mobil Arini dan melakukan tindakan nekat dengan menyekapnya. Apa yang akan terjadi pada Arini selanjutnya?

Saksikan kelanjutan kisah penuh ketegangan ini dalam sinetron “Mencintaimu Sekali Lagi”, sinetron favorit yang menduduki peringkat teratas. Tayang setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

