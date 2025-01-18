Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |14:57 WIB
Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26
Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 26, drama semakin memanas ketika Sofia, ibu Donny, mencoba segala cara untuk membebaskan putranya. 

Sofia mendatangi Arini dengan membawa uang Rp 200 juta, berharap Arini mau mencabut laporan terhadap Donny. Namun, Arini dengan tegas menolak tawaran itu.

Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26
Sinopsis Sinetron No 1: Mencintaimu Sekali Lagi Episode 26

Tak menyerah, Sofia meminta bantuan pengacaranya untuk mengurus penangguhan penahanan Donny. Usahanya pun berhasil, dan Donny akhirnya bebas.

Rasa dendam Donny terhadap Arini semakin membara. Diam-diam, ia menyelinap ke dalam mobil Arini dan melakukan tindakan nekat dengan menyekapnya. Apa yang akan terjadi pada Arini selanjutnya?

Saksikan kelanjutan kisah penuh ketegangan ini dalam sinetron “Mencintaimu Sekali Lagi”, sinetron favorit yang menduduki peringkat teratas. Tayang setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement