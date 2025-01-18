Minggu Pagi Bersama Kiko di Episode Keep Chasing

JAKARTA - Habiskan Minggu pagi bersama keluarga dengan menonton serial animasi KIKO yang penuh petualangan dan hiburan di RCTI. Pekan ini, KIKO kembali hadir dengan episode bertema “Keep Chasing”, yang pastinya penuh kejutan dan layak dinantikan.

LOLA, POLI, dan KIKO merasa kesal karena acara favorit mereka, Oceano, tidak tayang. Di sisi lain, Tingting juga dibuat marah karena beberapa alat masaknya dirusak oleh seseorang. Untuk membantu Tingting, POLI mengusulkan ide mencari alat masak pengganti di pasar loak.

Saat mereka berada di pasar loak, LOLA menemukan sebuah liontin cantik yang menarik perhatiannya. Namun, masalah muncul ketika KARKUS juga menginginkan liontin tersebut, yang memicu pertengkaran antara KARKUS dan LOLA.

Di tengah situasi itu, KIKO menemukan secarik kertas berisi petunjuk misterius yang tampaknya berkaitan dengan liontin tersebut. KIKO pun memutuskan untuk melaporkan temuan itu kepada polisi. Namun, rencana mereka terhambat ketika seseorang muncul secara tiba-tiba dan mengaku sebagai pemilik liontin itu.