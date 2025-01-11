Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode A Million Trees

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode A Million Trees. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan series animasi KIKO. Kali ini, series produksi MNC Animation ini akan mengusung episode A Million Trees.

Diceritakan Kiko bersama Tingting dan Patino melakukan penelitian pupuk cair super untuk diserahkan kepada Wali Kota. Setelah berbagai upaya, mereka akhirnya berhasil menciptakan pupuk cair super.

Pupuk itu kemudian mereka uji coba pada pohon berry yang ada di halaman depan rumah Tingting. Saat mereka sedang menguji hasil penelitian tersebut, datanglah Karkus dan Pupus.

Tanpa disadari Kiko, Tinting, dan Patino, pupuk cair super itu ternyata dicuri oleh Karkus dan Patino. Mereka baru menyadarinya saat menonton TV. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko cs?

Jangan lewatkan keseruan episode A Million Trees series animasi KIKO di RCTI, pada Minggu (12/1/2025), pukul 05.45 WIB.