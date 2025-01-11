Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode A Million Trees

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |20:30 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode A Million Trees
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode A Million Trees. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan series animasi KIKO. Kali ini, series produksi MNC Animation ini akan mengusung episode A Million Trees.

Diceritakan Kiko bersama Tingting dan Patino melakukan penelitian pupuk cair super untuk diserahkan kepada Wali Kota. Setelah berbagai upaya, mereka akhirnya berhasil menciptakan pupuk cair super.

Pupuk itu kemudian mereka uji coba pada pohon berry yang ada di halaman depan rumah Tingting. Saat mereka sedang menguji hasil penelitian tersebut, datanglah Karkus dan Pupus.

Tanpa disadari Kiko, Tinting, dan Patino, pupuk cair super itu ternyata dicuri oleh Karkus dan Patino. Mereka baru menyadarinya saat menonton TV. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko cs?

Jangan lewatkan keseruan episode A Million Trees series animasi KIKO di RCTI, pada Minggu (12/1/2025), pukul 05.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237/imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166088/animasi_kiko-zAbC_large.jpg
Animasi KIKO dalam Episode Quirky Capsule, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/598/3157800/animasi_kiko-nNPE_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement