Klarifikasi Ratu Sofya Usai Mengaku Istri Cornelio Sunny

JAKARTA - Ratu Sofya kembali membuat kehebohan terkait hubungan asmaranya dengan aktor Cornelio Sunny. Hal ini bermula dari bio Instagram Ratu yang mencantumkan 'Wife of Cornelio Sunny', sehingga banyak netizen yang mengira bahwa mereka sudah menikah.

Unggahan tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan warganet, apalagi belakangan beredar isu bahwa Ratu kabur dari rumah dan meninggalkan keluarganya karena tidak mendapat restu untuk berpacaran dengan Cornelio Sunny.

Karena banyak yang penasaran, netizen pun mulai mendesak Ratu untuk memberikan klarifikasi. Desakan ini semakin kuat setelah Ratu mengunggah video TikTok yang menunjukkan kebersamaannya dengan sang kekasih.

Ratu tidak memberikan penjelasan rinci namun dengan tegas membantah isu yang beredar. Dia hanya membalas komentar yang mempertanyakan bio Instagramnya dengan tertawa dan menyebutkan bahwa kabar tersebut adalah hoax.