HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ratu Sofya Kabur dari Rumah, Kesehatan Ayah Menurun

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |07:08 WIB
Ratu Sofya Kabur dari Rumah, Kesehatan Ayah Menurun
Ratu Sofya Kabur dari Rumah, Kesehatan Ayah Menurun (Foto: IG Ratu Sofya)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Ratu Sofya untuk meninggalkan rumah ternyata berdampak serius pada kesehatan sang ayah. Diketahui sang ayah memiliki riwayat penyakit jantung. 

Intan Masthura, menegaskan bahwa putrinya, Ratu Sofya pergi secara diam-diam. Kepergiannya ini diduga berkaitan dengan seorang pria bernama Cornelio Sunny, yang dikabarkan sebagai kekasih Ratu.

Menurut Intan, suaminya sudah memiliki riwayat penyakit jantung sejak 2011. Namun, akibat permasalahan yang melibatkan putri keduanya ini, kondisi kesehatan suaminya menurun drastis hingga harus menjalani pemeriksaan di Malaysia.

Ratu Sofya Kabur dari Rumah, Kesehatan Ayah Menurun
Ratu Sofya Kabur dari Rumah, Kesehatan Ayah Menurun

"Suami saya memang memiliki riwayat jantung sejak tahun 2011. Namun, karena masalah ini, ia merasa sangat sakit hingga harus check-up di Malaysia," ujar Intan dalam unggahan di Instagramnya, @intan_masthura.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
