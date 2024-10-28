Biodata dan Agama Ratu Sofya, Aktris Cantik yang Kabur dari Rumah karena Pacar

JAKARTA - Biodata dan agama Ratu Sofya akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ratu Sofya baru-baru ini menjadi sorotan publik karena keputusannya untuk meninggalkan rumah.

Ratu Sofya terlibat dalam drama publik yang melibatkan kehidupan pribadinya dan hubungan asmara dengan Cornelio Sunny, seorang produser dan aktor berusia 39 tahun.

Situasi ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk pernyataan dari ibunya yang mengungkapkan kekhawatiran tentang keputusan putrinya. Ratu Sofya menegaskan melalui Instagram Story miliknya "Tidak ada juga yang mencuci otak saya….” dikutip pada (28/10/2024).

Biodata dan Agama

Ratu Sofya, yang memiliki nama lengkap Safira Ratu Sofya, lahir di Lhokseumawe, Aceh pada 15 April 2004. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dalam keluarga yang dipimpin oleh ayahnya, Sofyan Hasan, dan ibunya, Intan Masthura.

Dalam keluarga ini, Ratu dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, mengingat latar belakangnya yang beragam. Selain Ratu, ia memiliki tiga saudara kandung yang juga memiliki potensi dan bakat, yaitu Hadza Mutiara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya.

Ratu Sofya memiliki latar belakang keturunan yang unik, dengan darah Aceh, India, dan Portugal. Mengenai keyakinan, Ratu Sofya diketahui memeluk agama Islam.

Perjalanan Karier

Karier Ratu Sofya dimulai pada usia 13 tahun, ketika ia debut dalam film Satria Heroes: Revenge of Darkness pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia terus berkarier di dunia hiburan dan semakin dikenal berkat perannya dalam sinetron populer Dari Jendela SMP, yang tayang dari tahun 2020 hingga 2022.

Ia mulai dikenal luas setelah membintangi sinetron Cinta Sejati pada tahun 2022, di mana penampilannya yang menawan berhasil menarik perhatian penonton. Setelah sukses dalam sinetron tersebut, Ratu melanjutkan karirnya dengan membintangi film Kisah Cinta Dua Sejoli pada tahun 2023, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktris muda yang menjanjikan.

Selain akting, Ratu Sofya aktif di media sosial, di mana ia berbagi momen dari kehidupannya dan karirnya. Ia telah menjalin hubungan baik dengan penggemar dan seringkali menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan proyek-proyek terbarunya.

Kehidupan Pribadi

Dalam kehidupan pribadinya, Ratu Sofya saat ini tengah menjalin hubungan dengan Cornelio Sunny. Namun, hubungan ini tidak disetujui oleh orang tuanya, yang menyebabkan Ratu Sofya memutuskan untuk meninggalkan rumah.

Ratu menegaskan melalui Instagram Story-nya, “Keputusan saya untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri itu sudah saya pertimbangkan dari lama, mengingat sekarang saya tidak di bawah umur.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ratu telah memikirkan langkah ini secara matang.

Bulan sofya juga sebagai adik ratu memberikan statementnya melalui akun instagram pribadinya @blnssyf , "Orangtua saya sedari awal sudah berusaha membujuk dan merangkul Ratu secara baik-baik, tidak pernah menggunakan kekerasan atau pun emosi. Tapi semenjak dia bertemu dengan Sunny, sifatnya berubah total dan malah memfitnah orangtua saya agar dia tetap bisa tinggal di luar rumah."

Bulan juga menyatakan kekecewaannya, menegaskan bahwa mereka tidak ingin lagi disangkutpautkan dengan Ratu. dengan mengatakan ,"(Ratu) memilih bapak-bapak yang baru dikenalnya yang sudah mencuci otaknya. Dengan ini tolong jangan sangkutpautkan keluarga kita dengan Ratu lagi."