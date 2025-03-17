Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ratu Sofya Antusias Sambut Lebaran Bersama Keluarga Cornelio Sunny

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |10:02 WIB
Ratu Sofya Antusias Sambut Lebaran Bersama Keluarga Cornelio Sunny
Ratu Sofya Antusias Sambut Lebaran Bersama Keluarga Cornelio Sunny (Foto: IG Ratu Sofya)
JAKARTA - Ratu Sofya tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Ia berencana merayakan momen spesial tersebut bersama keluarga kekasihnya, Cornelio Sunny. Salah satu tradisi yang ingin ia lakukan adalah membuat kue khas Lebaran, seperti nastar, lidah kucing, dan semprit.

"Persiapan Lebaran pastinya bikin kue, sama keluarga Sunny karena muslim semua juga," ujar Ratu Sofya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Ratu Sofya Antusias Sambut Lebaran Bersama Keluarga Cornelio Sunny
Ratu Sofya Antusias Sambut Lebaran Bersama Keluarga Cornelio Sunny

Tahun ini, Ratu memilih untuk merayakan Lebaran di Jakarta. Kesibukannya dengan proyek film terbaru membuatnya tak bisa mudik ke kampung halaman.

"Ya palingan kita Lebaran di Jakarta aja karena sibuk. Aku juga ada persiapan film selanjutnya, jadi harus reading dan lain-lain. Jadi Lebaran seadanya aja," ungkapnya.

Ratu sendiri sudah terbiasa merayakan Lebaran di Jakarta. Selama hampir satu dekade terakhir, ia lebih sering merayakan hari kemenangan di ibu kota karena jarak kampung halamannya yang cukup jauh.

