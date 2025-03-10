Advertisement
HOT GOSSIP

Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:47 WIB
Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny
Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny (Foto: IG Ratu Sofya)
JAKARTA - Ratu Sofya kembali menjadi sorotan setelah membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga kekasihnya, Cornelio Sunny. Berbeda dengan keluarganya sendiri yang belum memberikan restu, keluarga Sunny justru terlihat begitu hangat menerima kehadiran Ratu dalam kehidupan mereka.

Dalam unggahan yang dibagikan di Instagram, Ratu tampak bahagia menghabiskan waktu bersama ibu dan saudara perempuan Cornelio Sunny. Salah satu foto bahkan memperlihatkan dirinya berpelukan erat dengan ibunda Sunny, mencerminkan kedekatan mereka. Cornelio Sunny sendiri mengunggah foto serupa, dengan menyebut Ratu sebagai "my wifey".

Namun, momen kebersamaan ini justru meninggalkan luka mendalam bagi ibunda Ratu Sofya, Intan Masthura. Ia mengungkapkan perasaan sedih dan kecewanya karena merasa diabaikan oleh putrinya sendiri.

Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny
Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny

"Dengan mamanya sendiri yang sudah melahirkan, membesarkan, serta mensukseskannya, dengan jutaan mata melihat dan menyaksikan bagaimana aku mendidiknya penuh kasih sayang, tapi dicampakkan hanya demi lelaki," tulis Intan dalam unggahan Instagram Story pribadinya, Senin (10/3/2025).

