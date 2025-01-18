Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |11:00 WIB
Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing
Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea berbagi kebahagiaan saat mendampingi putranya, Frank Hutapea, dalam pernikahannya dengan Winona Delany pada 4 Januari 2025.

Momen istimewa tersebut diunggah Hotman melalui akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial.

"Joy Tobing yang nyanyi di Gereja HKBP Rawamangun, Jaktim," tulis Hotman, seperti dikutip dari Okezone.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam video yang diunggah, terlihat Hotman mengabadikan momen langkah pertama Frank dan Winona saat prosesi kirab berlangsung.

Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing
Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131890/hotman_paris-5EMz_large.jpg
Hotman Paris Tawarkan Paula Verhoeven Jadi Aspri: Saya Akan Bikin Kamu Ceria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement