JAKARTA - Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea berbagi kebahagiaan saat mendampingi putranya, Frank Hutapea, dalam pernikahannya dengan Winona Delany pada 4 Januari 2025.
Momen istimewa tersebut diunggah Hotman melalui akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial.
"Joy Tobing yang nyanyi di Gereja HKBP Rawamangun, Jaktim," tulis Hotman, seperti dikutip dari Okezone.com, Sabtu (18/1/2025).
Dalam video yang diunggah, terlihat Hotman mengabadikan momen langkah pertama Frank dan Winona saat prosesi kirab berlangsung.