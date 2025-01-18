Bahagia Damping Anak di Hari Pernikahan, Hotman Paris: Yang Nyanyi Joy Tobing

JAKARTA - Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea berbagi kebahagiaan saat mendampingi putranya, Frank Hutapea, dalam pernikahannya dengan Winona Delany pada 4 Januari 2025.

Momen istimewa tersebut diunggah Hotman melalui akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial.

"Joy Tobing yang nyanyi di Gereja HKBP Rawamangun, Jaktim," tulis Hotman, seperti dikutip dari Okezone.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam video yang diunggah, terlihat Hotman mengabadikan momen langkah pertama Frank dan Winona saat prosesi kirab berlangsung.