Hotman Paris Hutapea Ogah Jadi Pengacara Nikita Mirzani Hadapi Razman Nasution: Bukan Level Gue

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |20:05 WIB
JAKARTA - Hotman Paris Hutapea menegaskan menolak tawaran Nikita Mirzani untuk menjadi pengacaranya dalam kasus dugaan pelecehan dan aborsi yang menyeret nama TikToker Vadel Badjideh

Pengacara kondang ini mengungkapkan hal tersebut saat berbicara kepada media di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hotman menyatakan bahwa kasus yang dihadapi Nikita Mirzani bukanlah levelnya. Selain itu, ia menganggap lawan di pihak Nikita, yaitu Razman Arif Nasution, juga tidak berada pada level yang sebanding dengan dirinya.

 "Razman bukan level saya. Saya juga nggak kenal dia sebenarnya. Saya perkara-perkara internasional dari dulu, jadi saya tidak mengenal dia dari dulu. Itu aja," ungkap Hotman.

Alasan lain yang mendasari penolakannya adalah karena Hotman tidak ingin memberikan panggung atau perhatian khusus kepada Razman. Ia meyakini bahwa jika diladeni, hal tersebut justru akan menguntungkan nama lawannya.

Hotman juga menceritakan bagaimana Nikita pertama kali menghubunginya untuk meminta pendampingan hukum. Menurutnya, Nikita, yang juga dikenal sebagai ibunda Laura Meizani, mengajukan tawaran tersebut melalui panggilan telepon. Namun, Hotman hanya memberikan saran hukum alih-alih bersedia menjadi pengacaranya.

Halaman:
1 2
