HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sherina Munaf Tak Tuntut Harta Gana-gini

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:27 WIB
Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sherina Munaf Tak Tuntut Harta Gana-gini
Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sherina Munaf Tak Tuntut Harta Gana-gini (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sherina Munaf resmi menggugat cerai Baskara Mahendra. Gugatan tersebut sudah didaftarkan pada Kamis, (16/1/2025) kemarin. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Humas PA Jakarta Selatan, Suryana. 

"Gugatan perceraian atas nama Sinna Sherina munaf yang kita kenal Sherina munaf ya, itu sudah masuk ke pengadilan agama Jakarta Selatan terdaftar tanggal 16 Januari 2025. Nomor 325/Pdt.G/2025 PA Jakarta Selatan. Insya Allah  persidangan yang pertamanya hari Kamis tanggal 30 Januari," ujar Suryana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025). 

Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sherina Munaf Tak Tuntut Harta Gana-gini
Gugat Cerai Baskara Mahendra, Sherina Munaf Tak Tuntut Harta Gana-gini

Suryana menambahkan bahwa Sherina murni mengajukan gugatan cerai, tanpa tuntutan harta gana-gini pada Baskara Mahendra. 

"Tidak ada (gugatan gono-gini), tidak ada pokoknya tidak ada kumulasi dengan apapun gono-gini atau juga hal-hal yang lainnya, gitu ya, ini murni hanya gugatan perceraian," ujar Suryana.

