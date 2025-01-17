Antusiasme Tinggi, Lomba Cipta Lagu Dangdut Diikuti Peserta Luar Negeri

JAKARTA - Ajang Lomba Cipta Lagu Dangdut (LCLD) ke-6 tahun 2025 kini memasuki tahap pengumpulan materi lagu dari para peserta. Tema percintaan masih menjadi pilihan utama, diikuti oleh tema politik dan kebangsaan, sosial budaya, serta religi. Tahun ini, LCLD menarik perhatian lebih luas dengan keikutsertaan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Ketua Pelaksana LCLD 6, Ridho Rhoma, mengungkapkan bahwa hingga minggu kedua Januari, panitia telah menerima beberapa materi lagu dari peserta luar negeri, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Puluhan lagu yang diterima mengangkat berbagai tema, menunjukkan keragaman ekspresi para peserta.

“Ada peserta yang mengirimkan materi dari Amerika Serikat dan Australia. Ini membuktikan bahwa LCLD tidak hanya menarik perhatian di tingkat nasional, tetapi juga di kalangan pencinta dangdut dunia,” ujar Ridho di Jakarta.

Ridho juga menambahkan bahwa komunitas dangdut di luar negeri, termasuk di negara asal musik hip-hop seperti Amerika Serikat, terus berkembang pesat. Dangdut kini semakin digemari oleh generasi milenial dan Gen Z di berbagai belahan dunia.

Salah satu peserta dari Australia, Michael H.B. Raditya, mengungkapkan bahwa keikutsertaannya di ajang ini adalah bentuk apresiasi terhadap musik dangdut. “Saya tahu LCLD dari website dan media sosial PAMDI. Kemudian saya mengirimkan lagu bertema sosial dan budaya,” jelas Michael.

Motivasi terbesarnya adalah untuk membuktikan bahwa dangdut tidak hanya populer di tanah air, tetapi juga mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Michael, yang berasal dari Jakarta dan kini tengah menyelesaikan program doktoralnya di Australia, aktif mempromosikan dangdut di Negeri Kangguru. Ia mengungkapkan bahwa penggemar dangdut di Australia bukan hanya dari kalangan warga Indonesia, tetapi juga warga lokal.

Michael dan komunitasnya rutin menampilkan lagu-lagu dangdut, termasuk karya maestro Rhoma Irama, dalam berbagai festival musik di Australia.

LCLD 6 tahun ini menghadirkan juri-juri lintas genre musik, mulai dari musisi hingga arranger profesional. Para peserta akan memperebutkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah dan trofi. Selain itu, lagu pemenang akan dinyanyikan oleh penyanyi dangdut populer generasi milenial.