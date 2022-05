JAKARTA - Ridho Rhoma harus dua kali mendekam di penjara akibat tersandung kasus narkotika. Ridho pun mengakui perbuatannya telah mencoreng nama baik keluarga terutama sang ayah, Rhoma Irama.

Dalam channel Youtube Rhoma Irama Official di program podcast Bisikan Rhoma, Ridho meminta maaf secara langsung kepada sang ayah.

"Yang pasti atas tindakan kesalahan Ridho kemarin, kebodohan Ridho lah itu, I still really malu, menyesal. Jadi dulu sempat berjanji sama papah dan mamah, setelah kasus yang pertama itu, saya tidak akan pernah membuat orangtua saya meneteskan air mata lagi,"ujar Ridho Rhoma.

Usai kasus narkoba yang pertama, Ridho berjanji tak akan mengulangi hal yang sama. Janji itu pun kemudian dilanggar, Ridho lagi-lagi harus berurusan dengan polisi di kasus kedua. Soal janji yang dilanggar, Ridho pun mengakui.

"I'm just human dad, yang mungkin Ridho lemah, bodoh. Kalau dulu entah dari pihak keluarga, pikiran sendiri, yang kadang suka blaming, kayak misalnya oh, gara-gara si A, si B, kalau gw ga begini ga begitu, tapi setelah Ridho pikir lama-lama, that just not excuse. Banyak orang yang punya masalah lebih berat. Kalau Ridho mau menyalahkan faktor itu semua, itu cuma jadi excuse aja. The real thing i think the real problem it was me," ungkapnya.

Rasa bersalah itu terus menghantuinya. Tangis Ridho pun pecah. "Yang bikin sedih lagi, disitu ada tv satu, yang nonton rame-rame, itu hiburan kita satu-satunya. Dan disitu (TV)ada haji Oma lagi manggung sama banyak teman-teman artis lain, sempat launching bareng Pasha juga. Ridho kayak dilema. Pengen lihat, tapi kalau dilihat i feel sad. Saya harusnya disitu, bisa melakukan banyak hal," tandasnya.

(aln)